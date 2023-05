Teori Musik Video Welcome to My World - Aespa: Pertemuan Karina cs dengan Naevis di Dunia Nyata

PIKIRAN RAKYAT - Girlband asuhan SM Entertainment, aespa kembali merilis single baru sekaligus MV digital bertajuk Welcome to MY World.

Welcome to MY World dirilis pada Selasa, 2 Mei 2023. Dalam comeback ini, aespa juga berkolaborasi dengan anggota AI mereka, yaitu Naevis. Lagu Welcome to MY World menjadi digital single ke-5 aespa.

Perilisan lagu ini menandai hadirnya mini album ketiga mereka yang dijadwalkan rilis pada 8 Mei 2023 mendatang.

Lagu baru aespa Welcom To MY World merupakan lagu pop alternatif yang menonjol dengan riff gitar yang indah dan orekestrasi yang megah.

Baca Juga: Doyoung NCT dan Ningning Aespa Bakal Duet di SBS Gayo Daejeon, Respons Fans Jadi Sorotan

Tak cuma itu, vokal aespa juga terdengar harmonis pada lagu Welcome to MY World. Sementara MV lagu ini tampak memberikan kesan sederhana dan menyegarkan.

Karina, Giselle, Winter, dan Ningning tampil dengan gaya kasual yang natural untuk MV ini. Mereka bak bersatu dengan alam pada MV tersebut.

MV lagu tersebut seolah menunjukkan pertemuan aespa dan naevis di dunia nyata untuk pertama kalinya.

Baca Juga: Ekspresi Jungwoo NCT 127 Saat Lihat Karina Aespa di Konser NEO CITY: THE LINK+ Buat Heboh Netizen