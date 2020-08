Reza Rahadian Jadi Trending, Umumkan Segera Ambil Peran di BumiLangit Cinematic Universe

PIKIRAN RAKYAT - Aktor kondang Reza Rahadian menjadi trending topic di Twitter usai mengabarkan akan bergabung di BumiLangit Cinematic Universe (BCU).

Sebanyak 4000 cuitan di Twitter ramai membicarakan kabar tersebut, tak sedikit orang berasumsi bahwa kehadiran Reza Rahadian di BumiLangit Cinematic Universe akan semakin meriah.

Cuitan juga berisi dengan asumsi bahwa Reza Rahadian cocok memerankan Mata Malaikat di BumiLangit Cinematic Universe.

Kabar tersebut juga dibagikan sutradara film, Joko Anwar melalui akun Twitter miliknya. Tak hanya Reza Rahadian, aktor Jefri Nichol dan Dimas Anggara juga akan bergabung dalam BCU.

"Christine Hakim, Reza Rahadian, Dimas Anggara, Jefri Nichol bergabung dalam #BumilangitcinematicUniverse Woohoo!," tulis Jowo Anwar dalam akun Twitter @jokoanwar pada Senin, 10 Agustus 2020.

Reza Rahadian melalui potongan video menambahkan bahwa ia tidak sabar memberikan kejutan di Disney Plus Hotstar.

"Saya juga tidak sabar. Bakal ada banyak kejutan dari saya dan BCU di Disney+ Hotstar. Bakal seru banget and we will bring you the magic," kata Reza dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kaman ANTARA pada Senin, 10 Agustus 2020.