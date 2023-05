Sinopsis Film Our Robot Overlords: Kala Dunia Diambil Alih oleh Robot

PIKIRAN RAKYAT - Film Our Robot Overlords bakal kembali tayang di Biskop Trans TV pada Rabu, 3 Mei 2023.

Our Robot Overlords disutradarai dan ditulis naskahnya oleh John Wright dan Mark Stay. Film bergenre fiksi ilmiah ini tayang perdana pada 18 Oktober 2014 di Festival Film London dengan durasi 90 menit.

Film ini dibintangi oleh Callan McAuliffe, Ben Kingsley dan Gillian Anderson.

Pendistribusi film Our Robot Overlords adalah Signature Entertainment. Selama penayangannya, Box Office Mojo mencatat, pendapatan film Our Robot Overlords adalah 943 ribu dolar Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: Sinopsis Film Laskar Pelangi, Diperankan Zulfani Pasha yang Kini Ditangkap Polisi

Situs IMDb memberi nilai 4,6 dari 10 untuk film Our Robot Overlords, sementara situs Rotten Tomatoes memberikan skor 61 persen dan penonton 24 persen.

Film Our Robot Overlords bercerita tentang robot kuat yang bertindak sebagai penjaga pergerakan manusia di bumi.

Tidak lama setelah invasi dan pendudukan Bumi oleh ras robot kuat yang menginginkan pengetahuan dan kecerdikan manusia, manusia terkurung di rumah mereka.

Saat manusia meninggalkan rumah tanpa izin robot, maka itu akan membahayakan hidup mereka. Manusia ini dipantau melalui implan elektronik yang dipasang di leher mereka, sehingga robot penjaga dapat melacak pergerakan manusia untuk mengendalikannya.