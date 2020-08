Jerinx SID Bagikan 1.000 Paket Makanan Gratis untuk Warga Bali, Tamara Bleszynski: Terlalu Perhatian

PIKIRAN RAKYAT - Drummer SID, Jerinx kembali menjadi sorotan. Bukan karena kicauannya tentang Covid-19, Jerinx baru-baru ini membuat kegiatan sosial yakni membagikan 1.000 makanan gratis untuk warga Bali.

Jerinx SID rela turun langsung ke jalan untuk membagikan makanan kepada warga Bali, tak sedikit warga mengantre panjang demi mendapatkan makanan darinya

Melalui akun Instagram miliknya, Jerinx terlihat sibuk membagikan 1.000 box makanan kepada masyarakat warga, hal itu diabadikan oleh teman Jerinx.

Dalam keterangan video, Jerinx menjelaskan bahwa gerakan pangan gratis berlangsung sejak 4 Juni 2020 lalu di Twice Bar, Bali.

"Dari rakyat untuk rakyat, sore tadi di Twice Bar. 1.000 lebih paket makanan, thanx to all!," tulis Jerinx dalam akun Instagram @jrxsid pada Senin, 10 Agustus 2020.

Aksi Jerinx SID ternyata disorot oleh selebriti Tamawa Bleszynski. Secata tiba-tiba, Tamara kembali mengunggah potret Jerinx SID yang sedang membagikan makanan.

Melalui laman Instagramnya, Tamara mengunggah dua hasil tangkapan layar potret Jerinx SID saat dikerumuni banyak orang untuk mendapatkan makanan.