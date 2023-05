Lirik Lagu Unforgiven - LE SSERAFIM feat. Nile Rodgers dan Fakta di Baliknya

Unforgiven (feat. Nile Rodgers) – LE SSERAFIM

Unforgiven, I'm a villain, I'm a

Unforgiven, nan geu gireul georeo

Unforgiven, I'm a villain, I'm a

Sae sidaero gieokdoel unforgiven

Yeah, what you want?

Bulpyeonhami gitdeun face, wanna shut me up

Sanyanggameul geodeupae channeun warriors

Neoui gamee nan munjea, such a freak, golchitgeori

Let me tell you 'bout LE SSERAFIM

Naega jeil sileun geon nalgeun daemullim

Eodum sok bureul kyeo machi rebellion

We gonna kick it, break it, rules gon' give up

Unforgiven, yes, I was bleeding

Himeopsi neul jyeoyaman haetdeon ssaum

But I ride

Baran jeokdo eopseo yongseo ttawineun

Nan geumgireul gyeonwo, watch me now

Now, now, now

Unforgiven, I'm a villain, I'm a

Unforgiven, nan geu gireul georeo

Unforgiven, I'm a villain, I'm a

Sae sidaero gieokdoel unforgiven

Narang jeo neomeo gachi gaja, my unforgiven girls (Unforgiven)

Narang seon neomeo gachi gaja, my unforgiven boys

Unforgiven, unforgiven, unforgiven

Hangye wiro namgyeojineun uri ireum

Narang jeo neomeo gachi gaja, my unforgiven girls

U-unforgiven-given-given

Nae stylero livin', livin', livin'

Nae bangsik aju won eopsi

Tto hangungmallon aju "cheoreopsi" (What?)

Get started, let's get started

Mirae geu ape saegyeodwo naui story

Sinnyeomi joemyeon nan villain

I'm not that Cinderella type of a girl

Unforgiven, yes, I was bleeding

Himeopsi neul jyeoyaman haetdeon ssaum

But I ride

Baran jeokdo eopseo yongseo ttawineun

Nan geumgireul gyeonwo, watch me now

Now, now, now

Unforgiven, I'm a villain, I'm a

Unforgiven, nan geu gireul georeo

Unforgiven, I'm a villain, I'm a

Sae sidaero gieokdoel unforgiven

Narang jeo neomeo gachi gaja, my unforgiven girls (Unforgiven)

Narang seon neomeo gachi gaja, my unforgiven boys

Unforgiven, unforgiven, unforgiven

Hangye wiro namgyeojineun uri ireum

Narang jeo neomeo gachi gaja, my unforgiven girls

Unforgiven, I'm a villain, I'm a

Unforgiven, nan geu gireul georeo

Unforgiven, I'm a villain, I'm a

Unforgiven, nan geu gireul georeo