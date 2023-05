Gegara Karl Lagerfeld, Met Gala 2023 Dicibir Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Pagelaran fashion bergengsi, Met Gala 2023, digelar pada Senin, 1 Mei kemarin di Metropolitan Museum of Art (MET), New York City, Amerika Serikat (AS).

Met Gala 2023 menandai pembukaan pameran 'Karl Lagerfeld: A Line of Beauty'. Selama setahun ke depan, ekshibisi tersebut akan memajang 150 busana dari koleksi terbaik Karl semasa bekerja di beberapa rumah mode seperti Balmain, Chanel, Fendi, Chloe, Patou, dan merek sendiri.

Acara ini juga sebagai penanda pemberian penghormatan kepada mendiang perancang busana Karl Lagerfeld.

Met Gala tahun ini akan dipandu oleh Dua Lipa, Penelope Cruz, Roger Federer, dan Michaela Coel.

Para tamu Met Gala 2023 juga akan merayakan karya Lagerfeld untuk Chanel, Fendi, Chloé, Balmain, Patou, dan merek eponim sepanjang kariernya selama enam dekade.

Karl menjadi desainer ketiga yang karyanya dirayakan secara individual di MET setelah Alexander McQueen (2011) dan Rei Kawakubo (2017).

Ia adalah sosok yang dicintai, meskipun kontroversial. Lagerfeld juga dekat dengan selebriti yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Kristen Stewart, Cara Delevingne, Pharrell, Naomi Campbell, dan banyak lagi.

