Sinopsis Film: Criminal Activities

PIKIRAN RAKYAT - Criminal Activities, merupakan film tahun 2015 yang disutradarai oleh Jackie Earle Haley.

Film Criminal Activities diwarnai dengan akting oleh aktor dan aktris lintas generasi.

Ada aktor muda seperti Dan Steven (Beauty and the Beast, The Guest), hingga aktor senior John Travolta (Pulp Fiction, Saturday Night Fever) pun ikut berakting di film ini.

Baca Juga: Hengki Kurniawan Siap Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Sinopsis Criminal Activities

loading...

Dikutip dari IMDB, Criminal Activities mengisahkan tentang empat pemuda yang nekat berinvestasi dengan uang pinjaman alias utang.

Keempatnya nekat lantaran dijanjikan mendapat keuntungan sebesar 10 kali lipat dari uang yang mereka berikan.

Baca Juga: Sri Mulyani: Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Telan Anggaran Rp28,82 Triliun

Awalnya, tak ada masalah. Namun suatu ketika, mereka dihadapi dua masalah besar.