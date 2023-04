Goddess on a Highway - Mercury Rev dan Fakta di Baliknya

Goddess on a Highway - Mercury Rev

Well, I got us on a highway and I got us in a car

Got us going faster than we've ever gone before

I got us on a highway and I got us in a car

Got us going faster than we've ever gone before

And I know it ain't gonna last

And I know it ain't gonna last

When I see your eyes arrive

They explode like two bugs on glass

Far above the ocean, deep under the sea

There's a river running dry because of you and me

Far above the ocean, deep under the sea

There's a river running dry because of you and me

And I know it ain't gonna last

And I know it ain't gonna last

When I see your eyes arrive

They explode like two bugs on glass

She's a goddess on a highway, a goddess in a car

A goddess going faster than she's ever gone before

She's a goddess on a highway, a goddess in a car

A goddess going faster than she's ever gone before

And I know it ain't gonna last

And I know it ain't gonna last

When I see your eyes arrive

They explode like two bugs on glass

And I know it ain't gonna last

It ain't gonna last

Album: Deserter's Songs

Artis: Mercury Rev

Dirilis: 1998

Genre: Alternative/Indie, New Age, Rock, Folk

Fakta di Baliknya

Goddess on a Highway merupakan lagu yang dibawakan oleh Mercury Rev, band rock indie Amerika Serikat yang dibentuk pada 1998 di Buffalo, New York. Grup ini terdiri dari David Baker, Jonathan Donahue, Sean Mackowiak, Dave Fridmann, Suzanne Thorpe dan Jimy Chambers.

Lagu-lagu Mercury Rev cukup populer di kalangan muda pada era 1990-an. Adapun lagu ini merupakan single pertama dari album studi keempat mereka. Goddess on a Highway dirilis sebagai single pada 2 November 1998, dan kemudian pada 16 Agustus 1999.

Lagu ini pada awalnya ditulis oleh sang vokalis, Jonathan Donahue saat dia masih menjadi anggota The Flaming Lips. (Nadiya Sulistiyani)***