Lirik Lagu I Miss You – Uli Aulani dan Fakta di Baliknya

I Miss You – Uli Aulani

Ku tak pernah menyangka semua ini bisa begini

Ku sungguh mencintaimu, selama ini tak ada yang lain

Tetapi kini kau telah pergi

I miss you di malam ini, seandainya engkau ada disini

Memeluk erat aku dan bisikkan I love you

I miss you di malam ini, sepertinya engkau masih di sini

Biar cinta ini hanya aku yang tahu

Berat melupakanmu kau tlah jadi bagian hidupku

Ku sedikitpun takkan mungkin mampu berpaling dari dirimu

Ku mohon kasih ku ingin kau kembali

I miss you di malam ini, seandainya engkau ada disini

Memeluk erat aku dan bisikkan I love you

(I miss you) I miss you (di malam ini, sepertinya engkau masih di sini)

Biar cinta ini (Biar cinta ini) biar cinta ini hanya aku yang tahu,

Hanya aku yang tahu

Artis: Uli Auliani

Album: Single

Dirilis: 2011

Fakta di Baliknya

I Miss You merupakan lagu yang dibawakan oleh Uli Auliani, aktris yang merambah dunia tarik suara. Wanita kelahiran 20 Januari 1985 ini merilis single tersebut pada 2011 silam.

Diketahui, Uli Auliani sempat membintangi beberapa film Hollywood seperti Java Heat (2013) dan The Blackout Experiment (2014).

Selain merambah dunia akting dan musik, Uli Auliani juga menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Ia juga berkarier di dunia modeling. (Muhamad Dafa)***