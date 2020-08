Sinopsis Film: Olympus Has Fallen

PIKIRAN RAKYAT - Olympus Has Fallen merupakan film hasil besutan Antoine Fuqua, yang dirilis pada tahun 2013.

Film laga ini dimainkan oleh aktor-aktor yang cukup ternama di Hollywood, Amerika Serikat.

Tokoh utamanya diperankan oleh Gerard Butler (300, Law Abiding Citizen, The Phantom of Opera), dan dibantu oleh Morgan Freeman (Seven, Invictus, Evan Almighty).

Sinopsis Olympus Has Fallen

Apa jadinya jika Gedung Putih tempat Presiden AS tinggal dan bekerja mendadak diserang oleh teroris?

Skenario itu yang menjadi plot utama dalam Olympus Has Fallen.

Dikutip dari IMDB, film ini mengisahkan sosok agen rahasia Mike Banning (Gerard Butler) yang berjuang menyelamatkan keluarga Presiden AS (Aaron Eckhart) dari serangan teroris.