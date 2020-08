Raih Rating Tertinggi, Drama It's Okay To Not Be Okay Tuai Berbagai Pujian di Episode Terakhir

PIKIRAN RAKYAT - K-drama It's Okay To Not Be Okay baru saja tamat dengan 16 episodenya yang sukses membuat penontonnya berdecak kagum.

Pada penayangan episode terakhirnya, rating drama It's Okay To Not Be Okay yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji meraih angka 7,3 persen dan 8,5 persen berdasarkan data dari AGB Nielson.

Bahkan, drama tersebut berhasil berada di peringkat pertama dari semua tayangan televisi kabel di slot jam yang sama.

Selain itu drama ini juga menempati urutan atas dari demografi penonton yang berusia 20-49 tahun dari semua channel televisi.

Di pemutaran episode terakhirnya, drama It's Okay To Not Be Okay juga dibanjiri berbagai pujian dari netizen.

Para penggemar drama Korea menilai episode terakhir tersebut sangat bagus dan sesuai ekspektasi. Mereka bahkan tak rela drama tersebut berakhir.

Pada Minggu, 9 Agustus kemarin, It's Okay to Not Be Okay sempat menjadi trending topik di saluran video Naver.