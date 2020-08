Kembali Cetak Prestasi, Single BLACKPINK How You Like That Tembus 400 Juta Penonton di YouTube

PIKIRAN RAKYAT - Grup girl band K-Pop BLACKPINK kembali memecahkan rekor melalui lagu 'How You Like That'.

Grup beranggotakan empat wanita itu comeback melalui lagu 'How You Like That' yang diunggah dalam kanal YouTube BLACKPINK pada 26 Juni 2020

Sejak diunggah beberapa jam usai rilis, video musik 'How You Like That' sudah mendapatkan jutaan views.

Satu bulan lebih diunggah, video klip 'How You Like That' berhasil tembus di angka 400 juta views di YouTube pada Minggu, 9 Agustus 2020.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Yonhap Senin, 10 Agustus 2020, video musik How You Like That berhasil memecahkan rekor hanya dalam waktu 43 hari sejak dirilis.

Prestasi tersebut membuat video musik How You Like That jadi yang tercepat mencapai angka tersebut di antara video milik K-pop yang lain di YouTube.

Rekor sebelumnya diraih oleh lagu Kill This Love, yang butuh 63 hari sebelum mencapai angka tersebut.