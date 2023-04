Dream Theater Pilih Indonesia Jadi Negara Penutup Konser LAST STOP ON 'TOP OF THE WORLD TOUR'

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sukses menggelar Dream Theater “Top of The World Tour” di Kota Solo, Jawa Tengah, 10 Agustus 2022, kini Rajawali Indonesia selaku promotor akan memboyong kembali John Petrucci, Mike Mangini, James LaBrie, John Myung, dan Jordan Rudess untuk tampil ke Indonesia pada bulan Mei tahun ini.

Kali ini, Rajawali Indonesia akan menghadirkan mereka dalam rangkaian tur DREAM THEATER - LAST STOP ON “ TOP OF THE WORLD TOUR” pada 12 Mei 2023 di Ecopark Ancol, Jakarta, Indonesia. Konser penutup tur Dream Theater direncanakan akan dimulai pada pukul 8 malam waktu setempat dengan konsep open air.

Tovic Raharja selaku Direktur Utama Rajawali Indonesia menyampaikan, “Penjualan tiket akan kami buka hari Sabtu besok, 18/03 mulai jam 4 sore, melalui website www.dreamtheaterjakarta.com. ”

Akan ada 2 kategori tiket yaitu Festival A dan Festival B, dengan waktu penjualan tiket dengan harga reguler dan harga on the spot (ots). Tiket reguler Festival A dengan harga Rp900.000 dan Festival B = Rp600.000. Sedangkan untuk tiket (ots) Festival A = Rp1.800.000 & Festival B = Rp1.200.000, harga tersebut diluar pajak dan admin fee.

“Kami merencanakan ini sudah lama sejak terakhir mereka tampil di Solo kemarin. Dan kami juga sudah menyampaikan kabar gembira ini ke publik dan rekan media saat usai pertunjukan konser Deep Purple di Kota Solo (10/03) lalu. Kami harap dengan dilaksanakan konser DREAM THEATER - LAST STOP ON “TOP OF THE WORLD TOUR” di Jakarta, fans Dream Theater bisa semakin terpuaskan dengan penampilan mereka,” kata Anas Alimi selaku Founder Rajawali Indonesia.

Tidak hanya di Indonesia, sebelumnya negara Jepang dan Filipina juga sudah terjadwalkan akan menggelar konser Dream Theater dalam waktu yang berdekatan, seperti yang dilaksanakan di Tokyo (30/04), Nagoya (01/05), Osaka Jepang (02/05), Manila, dan Filipina (04/5).

Informasi terkait acara ini selengkapnya dapat diperoleh melalui website resmi www.dreamtheaterjakarta.com Instagram @rajawaliindonesia dan hotline +6282226664343.

Konser di Solo

Dream Theater pernah menggelar konser Top of the World Tour di Stadion Manahan, Solo, pada 10 Agustus 2022 yang menjadi pembuka tur Asia mereka. Kala itu, Dream Theater membawakan 10 lagu selama 2 jam tanpa jeda mulai pukul 20.00 WIB.

Dream Theater adalah grup beraliran progressive metal asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1985 dengan nama Majesty. Band ini didirikan oleh John Petrucci, John Myung, dan Mike Portnoy, saat masih berstatus pelajar di Berklee College of Music, Boston, Massachusetts.***