Link Nonton The Good Bad Mother, Kisah Lee Do Hyun yang Jadi Jaksa dan Mendadak Bersikap Seperti Anak Kecil

PIKIRAN RAKYAT – Stasiun televisi Korea Selatan, JTBC menghadirkan drama korea (drakor) The Good Bad Mother untuk mengisi slot Rabu dan Kamis pada akhir April hingga Juni 2023 mendatang. Drama ini tayang perdana pada Rabu, 26 April 2023 kemarin.

Pada episode 1, drakor The Good Bad Mother langsung mencuri perhatian publik. Akting yang apik antara pemeran utamanya, lee Do Hyun dan Ra Mi Ran dinilai makin membuat drama tersebut menarik.

Drama The Good Bad Mother mengisahkan tentang Jin Young Soon (Ra Mi Ran) yang merupakan ibu tunggal dan harus membesarkan seorang putra bernama Choi Kang Ho (Lee Do Hyun). Untuk menghidupi anaknya, Young Soon menjalankan peternakan babi.

Tak ingin sang putra bernasib seperti dirinya, Young Soon sangat ketat terhadap Kang Ho. Hal itu pula membuat Kang Ho yang sudah dewasa menjadi jaksa yang berhati dingin.

Kang Ho memilih untuk menyimpan rahasia besar hidupnya. Bahkan Kang Ho juga menolak sang ibu yang membesarkannya dengan cara yang keras.

Mendadak Kang Ho mengalami kecelakaan tak terduga dan berubah menjadi seperti anak kecil. Lantaran hal itu Kang Ho pulang ke kampung halamannya dan memulai hidup baru bersama ibunya.

Kehidupan Kang Ho makin berwarna dengan kemunculan teman-teman masa kecilnya. Ada sosok Mi Joo (Ahn Eun Jin) dan Bang Sam Sik (Yoo In Soo).

Setelah bertemu dengan Kang Ho yang versi saat ini, kehidupan Mi Joo mulai berubah. Kehidupan mereka menjadi lebih seru, dan dipenuhi dengan kisah haru.