Kim Min Kyu Datang ke Indonesia, Simak Harga Tiket dan Jadwal Fan Meetingnya

PIKIRAN RAKYAT - Penggemar series Proposal Business pasti sudah tak asing lagi dengan sosok Kim Min Kyu. Wajahnya yang tampan dan juga kepiawaiannya berakting membuat Kim Min Kyu memiliki banyak fans.

Fansnya pun tersebar diseluruh pelosok negeri, termasuk Indonesia. Melihat banyaknya penggemar di Indonesia, Kim Min Kyu pun dijadwalkan akan menggelar acara fan meet.

Acara bertajuk '2023 Kim Mingue 1st Fan Meeting in Jakarta SMILE WITH KIM MINGUE' ini rencananya diadakan pada Juni mendatang.

Kabar bahagia ini disampaikan Blend Company selaku promotor yang akan membawa sang aktor ke Indonesia.

"OFFICIAL ANNOUNCEMENT 2023 Kim Mingue 1st Fan Meeting in Jakarta - SMILE WITH KIM MINGUE - Saturday, June 17, 2023," tulis akun @blend_company di Instagram.

Belum diketahui mengenai lokasi fanmeeting dan harga tiketnya. Hanya saja, acara tersebut rencananya diadakan sekira pukul 19.00 WIB.

Tak pelak kabar ini langsung dibanjiri komentar netizen yang mengaku tak sabar untuk bertemu Kim Min Kyu di Indonesia.

