Video Teaser Oh Young Shim Telah Rilis, Donghae Super Junior Jadi CEO Muda yang Dingin

PIKIRAN RAKYAT - Genie TV telah merilis teaser dan poster untuk drama 'Oh Young Shim'. Film ini merupakan adaptasi dari kartun Korea dengan judul 'Young Shim.

Film yang memiliki genre komedi romantis ini akan tayang pada 15 Mei 2023 mendatang. Song Ha Yoon dan Donghae Super Junior menjadi tokoh utama dalam drama ini.

Oh Young Shim menceritakan mengenai reuni teman masa kecil antara Young Shim (Song Ha Yoon) dan Wang Kyung Tae (Donghae Super Junior) yang bertemu setelah 20 tahun berpisah. Film ini menceritakan manis pahitnya kehidupan saat memasuki usia 30-an.

Young Shim merupakan seorang wanita berusia 30 yang bekerja sebagai sutradara produksi atau PD di departemen hiburan selama delapan tahun. Namun, karirnya kini mengalami krisis.

Baca Juga: Sinopsis Film The Courier, Berdasarkan Kisah Nyata Perang Dingin di Uni Soviet

Nasib baik mungkin masih memihaknya, ia pun masih diberi kesempatan untuk memproduksi variety show romantis. Tetapi, nasib buruk juga menghampirinya, ternyata, CEO startup terkenal yang menjadi tamu di acaranya adalah Wang Kyung Tae pria yang pernah menyukai Young Shim.

Kyung Tae yang dulunya merupakan anak kecil yang cengeng kini menjadi pria perfeksionis yang dingin. Ia tak sengaja bertemu dengan cinta pertamanya Young Shim dan mengingat kembali kenangan yang menyakitkan.

Teaser Oh Young Shim

Teaser baru dimulai dengan Oh Young Shim bertanya, “Apakah kamu kenal Oh Young Shim?” Setelah sekilas pembukaan kartun aslinya, klip tersebut memperkenalkan kepada pemirsa tentang perjuangan Oh Young Shim dalam karirnya sebagai sutradara penghasil acara variety (PD).

Baca Juga: Daftar Pemain Duty After School, Drama Korea yang Kisahkan Perjuangan Siswa Melawan Makhluk Asing