Lirik Lagu Ramadhan – Maher Zain versi Bahasa Inggris

Lirik Lagu Ramadhan – Maher Zain

You lift me up high

(Kau mengangkatku tinggi-tinggi)

You spread my wings

(Kau membentangkan sayapku)

And fly me to the sky

(Dan terbangkanku ke langit)

I feel so alive

(Aku merasa begitu hidup)

It's like my soul thrives in your light

(Rasanya seperti jiwaku tumbuh subur dalam cahayamu)

But how I wish you'd be

(Tapi betapa aku berharap kau akan)

Here with me all year around

(Di sini bersamaku sepanjang tahun)

Ramadan, Ramadan, Ramadanu ya habib

(Ramadan, Ramadan, betapa aku berharap kau selalu dekat)

Ramadan, Ramadan, Laytaka dawman qareeb

(Ramadan, Ramadan, Ramadan, wahai yang terkasih)

Love is everywhere

(Cinta ada di mana-mana)

So much peace fills up the air

(Begitu banyak kedamaian memenuhi udara)

Ramadan month of the Quran

(Bulan Ramadan dalam Al-Qur'an)

I feel it inside of me, strengthening my Iman

(Aku merasakannya di dalam diriku, memperkuat imanku)

But how I wish you'd be

(Tapi betapa aku berharap kau akan)

Here with me all year around

(Di sini bersamaku sepanjang tahun)

Ramadan, Ramadan, Ramadanu ya habib

(Ramadan, Ramadan, Ramadan, wahai yang terkasih)

Ramadan, Ramadan, Laytaka dawman qareeb

(Ramadan, Ramadan, betapa aku berharap kau selalu dekat)

I just love the way you make me feel

(Aku suka caramu membuatku merasa)

Every time you come around you breathe life into my soul

(Setiap kali kau datang, kau mengembuskan kehidupan ke dalam jiwaku)

And I promise that

(Dan aku berjanji bahwa)

I'll try throughout the year

(Aku akan mencoba sepanjang tahun)

To keep your spirit alive

(Untuk menjaga semangatmu tetap hidup)

In my heart it never dies

(Dalam hatiku tidak pernah mati)

Oh Ramadan!

(Oh Ramadan!)

Ramadan, Ramadan, Ramadanu ya habib

(Ramadan, Ramadan, Ramadan, wahai yang terkasih)

Ramadan, Ramadan, Laytaka dawman qareeb

(Ramadan, Ramadan, betapa aku berharap kau selalu dekat)

Fakta di Baliknya

Lagu religi menjadikan setiap ramadhan begitu special dan semakin khidmat. Seperti lagu “Ramadhan” dari Maher Zain yang memiliki nuansa bulan puasa yang penuh kesan dalam hati.



Maher Zain merilis lagu berjudul Ramadhan pada 2013 dengan musik video Ramadhan versi bahasa Inggris telah ditonton mencapai 68 juta kali di kanal YouTube Awakening Music.

Melejit di pasaran, Maher Zain membuat lagu Ramadhan ini ke dalam 4 versi, yaitu bahasa Inggris, Arab, Indonesia, dan Melayu.

Dalam lagu ini, Maher Zain mengajak untuk senantiasa mengingat tentang Ramadhan yang selalu ditunggu umat Islam di seluruh dunia.

Pada bulan tersebut, kita juga dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan karena umat muslim yang menjalankan ibadah secara sungguh-sungguh akan mendapat pahala yang berlipat ganda.(Opah)***