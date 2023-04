Ammar Zoni Terjerat Kasus Narkoba, Ayah Irish Bella Ungkap Kekecewaannya

PIKIRAN RAKYAT - Pesinetron Ammar Zoni kembali ditangkap polisi karena narkoba pada Rabu, 8 Maret 2023. Penangkapan tersebut merupakan yang kedua kalinya. Pada 2017, Ammar juga pernah ditangkap dengan barang bukti ganja seberat 39,1 gram.

Suami dari Irish Bella itu akan menjalani masa rehabilitasi selama 3-6 bulan di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Bogor, Jawa Barat. Mertua Ammar, Johan de Beule mengungkapkan kekecewaannya terhadap sang menantu.

Disertai caption yang menunjukkan kekecewaan, pria asal Belgia itu mengunggah foto-foto kala pengajian jelang pernikahan Ammar dan Irish yang dilaksanakan pada 2019.

“4 years ago! Yris kept her promise to us! Ammar failed big! Not acceptable (4 tahun yang lalu! Irish menepati janjinya pada kami! Ammar gagal besar! Tidak dapat diterima),” tulisnya dalam unggahan Instagram @debeulejohan2018 pada Selasa, 25 April 2023.

Sebelumnya, ibunda Irish, Susanti Arifin pernah menyatakan bahwa putrinya layak mendapatkan yang lebih baik. Dalam akun Instagram pribadinya, Santi mengunggah video Irish disertai caption menohok.

“Bangkitlah prajuritku @_irishbella_ kamu kuat, berani, dan cantik. Kamu tahu apa yang kamu mau dan tahu bagaimana mendapatkannya.”

“Percayalah. Berjuang untuk kebenaran, melindungi yang benar, dan bicara dari hati. Bangkit dan berjuang untuk tujuanmu. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Percaya pada dirimu sendiri,” tulisnya di akun Instagram @susanti.a.

