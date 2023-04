Lirik Lagu Super – SEVENTEEN dan Fakta di Baliknya

Super - SEVENTEEN

Ooh ooh ah ah ah

Ah ah ah ah ah, yeah eh

SEVENTEEN right here

Ttangeul bogo gyesok ollatji jeongsangkkaji

Maneun siryeoneun boran deusi, I always win

Ganghan maeumi jungyohaji (Jungyohaji)

Miraeneun domanggaji ana naega noki jeonkkaji

Da rum da rim da

Gureumeul tago yeogijeogiro (Hey)

Da rum da rim da

Urideurui geungjireul nopireo (Hey)

Da rum da rim da

Tto dareun segye naagaja, go

I rhythme matchwo

Say, say, say, say

Yeongungbonsaek like this

Sigangwa gonggane guaebatji anneun jase

Himeul dahago sseureojyeodo

Pogireul moreugo nalttwineun jung

Machi doen geot gata sonogong

Machi doen geot gata sonogong

Urineun swiji ana maeil, make it, make it

Kkeutkkaji gaboja

Machi doen geot gata sonogong

I love my team, I love my crew

Yeogikkaji dallimyeonseo

I love my team, I love my crew

Gyesok dallil su isseo deo

I love my team, I love my crew

Yeogikkaji oreumyeonseo

I love my team, geu deokbune urin

Machi doen geot gata sonogong

Alliji urineun deungjang jung (Jung)

Yeojeonhi sedaereul dwibakkum (Kkum)

Meomchuji ana ttwimbak jung (Jung)

Bari kkoyeodo dwitbak kung (Brr)

Oh, oh, pull up my geunduun

Oh, oh, seongsilhi suhaeng jung

Da rum da rim da

Neureonara haneullo yeouibong (Hey)

Da rum da rim da

Urideurui maeireun come and go (Hey)

Da rum da rim da

Modeun geol wihae naagaja, go

I noraee matchwo