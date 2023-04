Krisdayanti Terharu Aurel Hermansyah Tak Melupakannya sebagai Ibu pada Lebaran 2023

PIKIRAN RAKYAT - Lebaran tahun ini Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, dan Ameena Hanna Nur Atta memilih ikut Anang Hermansyah untuk berlebaran di Jember.

Suasana lebaran itu pun menjadi salah satu hal yang membuat Aurel Hermansyah merasa bahagia lantaran bisa dekat dengan keluarga.

Meski memilih ikut rombongan Anang Hermansyah untuk lebaran di Jember, rupanya Aurel Hermansyah tak serta merta lupa untuk mengucapkan selamat lebaran pada Mimi Krisdayanti.

Bersama sang suami, Atta Halilintar dan putri semata wayang mereka, Ameena Hanna Nur Atta, Aurel membagikan momen bermaaf-maafan dan bersilaturahmi dengan ibunda tercinta, Krisdayanti melalui video call.

Terlihat Aurel Hermansyah serta suami dan anaknya begitu antusias berbincang bersama Krisdayanti juga Amora.

"Mimi hai selamat lebaran mi," kata Aurel Hermansyah sembari mengajak Ameena untuk menyapa sang nenek.

Dalam kesempatan yang sama, Aurel juga menyebut dirinya akan segera menyambangi kediaman Krisdayanti setelah pulang dari Jember untuk bersilaturahmi.

"Minal Aidin wal Faidzin Gemmi. See you soon," kata Aurel Hermansyah.

