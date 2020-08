Sinopsis Film: Indiana Jones and the Temple of Doom

PIKIRAN RAKYAT - Film Indiana Jones and the Temple of Doom adalah salah satu karya dari sutradara besar Hollywood Steven Spielberg.

Meski dirilis pada tahun 1984 silam, Indiana Jones and the Temple of Doom masih tetap menjadi pilihan para penikmat film.

Tak cuma karena ceritanya, namun juga karena aktor-aktor yang membintanginya. Salah satunya adalah Harrison Ford (Star Wars, Blade Runner 2049, Air Forrce One) yang memerankan sosok Indiana Jones sang tokoh utama.

Baca Juga: Berkendara 40 Menit dari Pantai Pangandaran, Wisatawan Dapat Nikmati Serunya Body Rafting Citumang

Sinopsis Indiana Jones and the Temple of Doom

loading...

Dikutip dari IMDB, film Indiana Jones and the Temple of Doom mengisahkan petualangan kedua sang arkeolog Jones (Harrison Ford).

Kali ini, Indiana Jones berhadapan dengan teror misterius di kuil Temple of Doom. Petualangannya pun tak serta merta berjalan mulus.

Baca Juga: Sempat Alami Cedera, Lionel Messi Siap Tampil Saat Barcelona Hadapi Bayern Munich di Liga Champions

Setelah pesawatnya jatuh di India, Indiana Jones dan rekannya terjebak di sebuah desa terpencil.