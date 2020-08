Sinopsis Film: The Forbidden Kingdom

PIKIRAN RAKYAT - The Forbidden Kingdom bisa menjadi pilihan pagi penikmat film laga, Asia, dan kung-fu.

Disutradarai oleh Rob Minkoff, The Forbidden Kingdom dibintangi oleh aktor laga yang berjaya pada tahun 2008 silam.

Mulai dari Jet Li (The One, The Warlords, Fearless) hingga Jackie Chan (Who am I?, Rush Hour, Police Story) ikut membintangi film The Forbidden Kingdom ini.

Sinopsis The Forbidden Kingdom

Dikutip dari IMDB, The Forbidden Kingdom mengisahkan tentang seorang pemuda di Amerika Serikat yang terobsesi dengan ilmu bela diri kung-fu.

Saking tergila-gilanya dengan bela diri ini, Jason Tripitikas (Michael Angarano) hobi pergi ke toko loak untuk membeli film-film laga bekas.

Pada suatu saat ketika sedang berada di toko loak itu, Jason menemukan sebuah tongkat tua.