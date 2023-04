Sinopsis Film Spider Man Far From Home di Trans 7: Liburan Peter Parker Berujung Ancaman

PIKIRAN RAKYAT – Berikut sinopsis film Spider Man Far From Home yang dijadwalkan tayang di Trans 7. Film itu tayang saat momen libur Lebaran 2023 hari ini, Minggu 23 April 2023 pukul 16.00 WIB.

Selain sinopsis, artikel ini juga menyajikan daftar pemain dari lanjutan film Spider Man Homecoming yang merupakan bagian dari jagat sinematik Marvel (MCU) tersebut. Aksi Peter Parker bisa ditonton para penggemar.

MCU memperluas cakupannya dengan membawa karakter Spider Man meski telah dibeli Sony sejak akhir milenium atau tahun 1998 lalu. Karakter itu pertama kali muncul di MCU dalam film Captain America Civil War (2016).

Sejumlah karakter yang sebelumnya muncul di film ketiga Captain America itu juga hadir di film Spider Man Far From Home seperti Tony Stark (secara sekilas), Happy Hogan, May Parker, Captain America Steve Rogers, dan sebagainya.

Baca Juga: Sinopsis Film Beyond Skyline: Aksi Iko Uwais Melawan Serangan dari Alien

Daftar aktor dan aktris yang membintanginya adalah Tom Holland sebagai Peter Parker alias Spider Man, Samuel L Jackson sebagai Nick Fury, Zendaya sebagai MJ, Cobie Smulders sebagai Maria Hill, Jon Favreau sebagai Happy Hogan, Marisa Tomei sebagai May Parker, Jake Gyllenhaal sebagai Quentin Beck alias Mysterio.

Sutradara film yang dirilis tahun 2019 itu adalah Jon Watts, pria yang juga menyutradarai film MCU lainnya yakni Spider Man Homecoming yang dirilis pada 2017 lalu. Kelak ia pula yang menjadi orang di balik film Spider Man No Way Home (2021).

Sinopsis film Spider Man Far From Home

Peter Parker (Tom Holland) sedang berlibur ke Eropa bersama teman-temannya. Kini kondisinya sudah berbeda, bibinya yakni May Parker (Marisa Tomei) sudah tahu bahwa dirinya adalah Spider Man. Meski ia tak mau membawa kostumnya, kostum itu tiba-tiba ada di tas karena ulah May.

Baca Juga: Sinopsis Film Mr and Mrs Smith: Kisah Pasangan Mata-mata Profesional Miliki Misi yang Sama