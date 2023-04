Link Streaming Nonton BLACKPINK di Coachella Week 2, BLINK Jangan Sampai Ketinggalan

PIKIRAN RAKYAT - Siapa yang minggu sebelumnya ketinggalan nonton BLACKPINK? Link streaming BLACKPINK di Coachella dapat dilihat di dalam artikel ini.

BLACKPINK kembali menjadi headliner pada minggu kedua festival musik terbesar, Coachella, yakni 23 April 2023. Girl group asuhan YG Entertainment ini akan tampil di panggung utama yang berdiri di Indio California, Amerika Serikat.

Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa sebelumnya mengukir sejarah usai mengguncang Coachella pada Minggu, 16 April 2023. Mereka tercatat mendapat 250 juta penonton online dari seluruh dunia, dikutip dari majalah Rolling Stone beberapa waktu lalu.

Penampilan spektakuler dan energi yang all out selama 1,5 jam menampilkan 18 lagu membuat BLACKPINK tak henti-hentinya menuai pujian dari netizen. Penggemar yang hadir di lokasi pun tampak membawa pyong bong (light stick) dan membuat performa idolanya semakin dramatis dengan menghadirkan pink ocean di California.

Ada pun lagu-lagu yang dibawakan keempat gadis itu di antaranya hits populer milik mereka seperti Pink Venom, Kill This Love, How You Like That, Pretty Savage, dan Kick It. Selain itu ada BOOMBAYAH, Lovesick Girls, Playing With Fire, Type Girl, Shut Down, dan Tally tak kalah membakar euforia penonton di sana.

Bukan cuma sukses sebagai grup, masing-masing member mengeluarkan pesona tersendiri saat menyanyikan lagu solo mereka. Improvisasi yang tak terduga juga membuat para BLINK melongo karena takjub akan kepiawaian setiap anggota dalam menyuguhkan hiburan yang terbaik.

Bagi Anda yang belum sempat menyaksikan aksi Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa minggu lalu, jangan sampai ketinggalan nonton aksi mereka di Coachella hari ini. Penasaran seperti apa serunya BLACKPINK di Coachella? klik tautan di bawah untuk nonton secara online, hari ini pukul 11.20 WIB.

Link streaming 1 nonton BLACKPINK di Coachella