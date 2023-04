Profil Kim Taehyung alias V BTS: Anak Petani yang Menjadi Idola Internasional

PIKIRAN RAKYAT - Kim Taehyung adalah idola yang memiliki nama panggung V BTS. Pria kelahiran Daegu, Korea Selatan, 30 Desember 1995 ini merupakan seorang member boy band Bangtan Sonyeondan (BTS). Saat ini boy band BTS tengah merajai dunia music internasional.

V lahir dari keluarga yang sangat sederhana, pekerjaan kedua orang tuanya hanya sebagai petani. Perjalanan V di BigHit dimulai ketika ia menemani salah satu kawannya untuk audisi. Seolah ditakdirkan untuk menjadi idola, tak disangka seseorang menghampiri dirinya dan menawari untuk ikut audisi tersebut. Setelah mendapatkan izin dari sang ayah, ia pun mengikuti audisi dan menjadi satu-satunya peserta yang lulus dari daerah Daegu.

Namun siapa sangka, setelah mengikuti pelatihan selama tiga tahun bersama BigHit Entertainment, ia tidak diperkenalkan ke publik sebagai member BTS sampai tahun 2013. Padahal jika melihat member lainnya, mereka sudah lebih dulu dikenalkan ke publik.

Akibatnya, ia sempat khawatir, takut, frustrasi, dan stres, apakah ia akan betul-betul debut atau tidak. Hingga kemudian ketakutan tersebut terjawab, akhirnya ia diperkenalkan sebagai Hidden Member dan mulai menggunakan nama panggung V yang diambil dari Victory (kemenangan).

Memasuki Juni 2013, ia debut sebagai member BTS di Mnet M! Countdown dan membawakan lagu No More Dream. Lagu itu diambil dari album single debut BTS yang berjudul 2 Cool 4 Skool. Tahun ke-4 setelah debut menjadi awal kejayaan boy bandnya, V bersama ke-6 member lainnya mulai menarik perhatian dunia setelah memenangi Top Social Artist di Billboard Music Award 2017 dan menorehkan sejarah sebagai artis Korea pertama yang memenangi penghargaan BBMA. Tahun 2018, ia meraih penghargaan Order of Cultural Merit yang diberikan langsung oleh Presiden Korea Selatan.

Dalam perjalanan solo kariernya, di tahun 2016 untuk pertama kalinya ia ditawari sebuah peran drama Hwarang: The Poet Warrior Youth dengan Park Hyung Sik, Park Seo Joon, dan sejumlah aktor kenamaan lainnya.

Pada bulan Mei 2018, ia merilis lagu keduanya yang berjudul Singularity. Sebulan pascarilis, The Guardian menambahkan Singularity ke dalam daftar Top 50 lagu Juni 2018. Billboard memasukkan lagu tersebut pada posisi ke 28 dalam daftar Top 50 Lagu BTS versi mereka. Adapun pada tahun 2019, ia merilis lagu Scenery, Winter Bear. Lagu Sweet Night, Inner Child, dan Sun Flower dirilisnya tahun 2020. Lagu solo terakhir yang ia rilis adalah Christmas Tree tahun 2021. (Opah)***