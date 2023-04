Bella Hadid Terharu Baca Pesan sang Ayah Saat Rayakan Lebaran 2023

PIKIRAN RAKYAT - Model top dunia Bella Hadid turut merayakan Lebaran 2023. Dia membagikan ucapan selamat Lebaran kepada para pengikutnya (follower) di Instagram.

"Happy Eid Mubarak," kata Bella Hadid sambil menambahkan emoticon berbentuk hati.

Bella Hadid juga memperlihatkan ucapan Lebaran yang diterimanya dari sang ayah, Mohamed Hadid. Dalam ucapan itu, terselip pula doa yang disampaikan sang ayah untuk Bella Hadid.

Bahkan, Mohammed menceritakan jika dirinya baru saja bermimpi melihat sang ibunda membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk Bella Hadid.

"Happy Eid habibity, Insyaallah b khair. I dreamed of my mother reading the Quran for you, and you were smiling big time. Love you so much. (Selamat Idul Fitri. Aku bermimpi ibuku membacakan Al-Quran untukmu. Dan kamu tersenyum lebar, aku sangat mencintaimu)," ucap ayah Bella Hadid.

Pesan itu sontak membuat Bella Hadid terharu. Ia pun mengaku menangis membaca pesan dari sang ayah. “Baba (ayah) ku, ini membuatku menangis,” sebutnya.

Profil Bella Hadid

Bella Hadid memiliki nama asli Isabella Khair Hadid lahir pada tanggal 9 Oktober 1996. Ayahnya, Mohamed Hadid, berprofesi sebagai pengembang perumahan di Palestina dan Yordania.

Ibunya, Yolanda Hadid, merupakan mantan model Belanda. Dia juga memiliki nama Belanda yakni Nee Van Den Herik.

Dari garis sang ayah, Bella Hadid menyebutkan bahwa dirinya masih dalam garis keturunan Daher Al Omer, Pangeran Nazareth dan Sheik Galilea.