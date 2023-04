Mengenal Kang Dong Won, Aktor Korea Selatan yang Digosipkan Jadi Pacar Rose BLACKPINK

PIKIRAN RAKYAT - Rumor hubungan kedekatan Rose BLACKPINK dan Kang Dong Woon mencuat ke publik lantaran mereka sempat beberapa kali tertangkap jalan bersama.

Seperti pada 1 September 2022 lalu, Rose BLACKPINK dan Kang Dong Won mendatangi event bersama di Friez Seoul Event.

Lalu keduanya terlihat dalam sebuah foto bersama yang diupload oleh Riccardo Tisci selaku mantan kepala kreatif Burberry.

Lantas siapa sebenarnya sosok Kang Dong Won ini? berikut profil Kang Dong Won seperti yang sudah Pikiran-Rakyat.com rangkum:

Profil Kang Dong Won

Kang Dong Won tentu bukan nama yang asing di industri entertainment Korea Selatan. Apalagi aktor ini juga sudah dikenal lama berkarier di industri hiburan Korea.

Dia diketahui lahir pada 18 Januari 1981 di Busan. Pria berusia 42 tahun ini merupakan putra dari seorang insinyur. Dia memulai kariernya di dunia hiburan dengan menjadi seorang model. Dia pertama kali melenggang di catwalk untuk koleksi prêt-à-porter di Paris seperti DKNY, Gucci dan Hugo Boss pada tahun 2000.

Debut akting Kang Dong Won dipuji habis-habisan usai mengisi drama Country Princess pada 2003. Namanya semakin dikenal setelah membintangi film Temptation of Wolves yang dirilis tahun 2005.

Selama kariernya, Kang Dong Won telah berperan dalam puluhan judul film termasuk Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard (2009), The Priests (2015), Vanishing Time: A Boy Who Returned (2016), 1987: When the Day Comes (2017) dan Broker (2022).