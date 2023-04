Link Streaming Duty After School 2, Episode 1 sampai Tamat Lengkap dengan Sub Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Duty After School 2 kembali menyapa para pencinta drama korea yang telah lama menanti kelanjutan dan keseruan perjuangan siswa SMA melawan alien.

Drama bergenre thriller tersebut merupakan hasil adaptasi dari webtoon karya Ha Il Kwon dengan judul yang sama.

Sementara itu, untuk versi dramanya, naskah Duty After School 2 ditulis oleh Lee Nam Gyu dan disutradarai oleh Sung Yong Il.

Drama Duty After School 2 masih dibintangi oleh Shin Hyun Soo berperan sebagai Lee Chun Ho, Im Se Mi sebagai Park Eun Young, Kim Ki Hae sebagai Kim Chi Yeol, Lee Soon Won sebagai Kim Won Bin, Choi Moon Hee sebagai Lee Na Ra, dan Kim Su Gyeom sebagai Kwon Il Ha.

Lee Yeon berperan sebagai No Ae Seol, Kwon Eun Bin sebagai Yeon Bo Ra, Moon Sang Min sebagai Wang Tae Man, Woo Min Gyu sebagai Kim Deok Joong, Kim Min Chul sebagai Do Soo Cheol, dan Kim So Hee sebagai Lee Soon Yi.

Ahn Do Kyu berperan sebagai Gook Yeong Soo, Shin Hye Ji sebagai Choi Yeon Joo, Noh Jong Hyun sebagai Jang Yeong Hoon, Shin Soo Hyun sebagai Cha So Yeon, Yeo Joo Ha sebagai Kim Yoo Jeong, Yoon Jong Bin sebagai Jo Jang Soo, dan Ahn Da Eun sebagai Kim In Hye.

Hwang Se In berperan sebagai Yoo Ha Na, Ji Min Hyuk sebagai Jo Young Shin, Hong Xa Bin sebagai Woo Hui Rak, Shin Myung Sung sebagai Lim Woo Taek, dan Oh Se Eun sebagai Hong Jun Hee.

Sinopsis Duty After School 2

Diceritakan dalam drama tersebut bahwa terdapat makhluk asing yang tiba-tiba muncul dari atas langit bumi.