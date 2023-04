Sinopsis Duty After School 2: Setengah Siswa SMA Tewas Dilahap Alien Mematikan

PIKIRAN RAKYAT - Drama korea Duty After School 2 akhirnya rilis pada Sabtu 22 April 2023. Di series keduanya ini, Duty After School 2 akan melanjutkan kisah perjuangan para siswa dan siswi SMA melawan serangan alien.

Dari poster yang diunggah TVING, terlihat para siswa yang kewalahan menghadapi serangan alien dan juga Lee Chun Ho sebagai pemimpin peleton yang terlihat kelelahan.

Drama bergenre thriller tersebut merupakan hasil adaptasi dari webtoon karya Ha Il Kwon dengan judul yang sama.

Sementara itu, untuk versi dramanya, naskah Duty After School 2 ditulis oleh Lee Nam Gyu dan disutradarai oleh Sung Yong Il.

Baca Juga: Alasan Megawati Pilih 21 April untuk Umumkan Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP

Drama Duty After School 2 dibintangi oleh Shin Hyun Soo berperan sebagai Lee Chun Ho, Im Se Mi sebagai Park Eun Young, Kim Ki Hae sebagai Kim Chi Yeol, Lee Soon Won sebagai Kim Won Bin, Choi Moon Hee sebagai Lee Na Ra, dan Kim Su Gyeom sebagai Kwon Il Ha.

Lee Yeon berperan sebagai No Ae Seol, Kwon Eun Bin sebagai Yeon Bo Ra, Moon Sang Min sebagai Wang Tae Man, Woo Min Gyu sebagai Kim Deok Joong, Kim Min Chul sebagai Do Soo Cheol, dan Kim So Hee sebagai Lee Soon Yi.

Ahn Do Kyu berperan sebagai Gook Yeong Soo, Shin Hye Ji sebagai Choi Yeon Joo, Noh Jong Hyun sebagai Jang Yeong Hoon, Shin Soo Hyun sebagai Cha So Yeon, Yeo Joo Ha sebagai Kim Yoo Jeong, Yoon Jong Bin sebagai Jo Jang Soo, dan Ahn Da Eun sebagai Kim In Hye.

Baca Juga: Momen Ganjar Pranowo Dapat 'Hadiah' Peci Hitam Usai Ditunjuk Jadi Capres 2024

Hwang Se In berperan sebagai Yoo Ha Na, Ji Min Hyuk sebagai Jo Young Shin, Hong Xa Bin sebagai Woo Hui Rak, Shin Myung Sung sebagai Lim Woo Taek, dan Oh Se Eun sebagai Hong Jun Hee.