Michael Douglas Jadi Agen Veteran di Film The Sentinel

PIKIRAN RAKYAT - The Sentinel menceritakan tentang agen khusus pengawal presiden yang sedang berusaha mengembalikan nama baiknya setelah difitnah.

Film bergenre kriminal thriller ini berdurasi 1 jam 48 menit pertama kali tayang pada tahun 2006 silam.

The Sentinel terinspirasi dari novel berjudul sama yang terbit pada tahun 2003 dan merupakan karya dari Gerald Petievich. Sedangkan naskah ceritanya disusun oleh George Nolfi.

Dilansir dari Box Office Mojo, The Sentinel meraup pendapatan sebesar 78,8 juta dolar AS dari penayangan di seluruh dunia. Dalam situs IMDb, The Sentinel memperoleh skor 6,1/10 dari 50 ribu suara.

Di situs Rotten Tomatoes, film ini mendapat skor 35 persen dari tomatometer dan 40 persen dari penonton.

The Sentinel merupakan film produksi Regency Enterprises, Furthur Films serta New Regency Productions dan didistribusikan oleh 20th Century Fox.

The Sentinel dibintangi oleh Michael Douglas sebagai agen veteran, Kiefer Sutherland sebagai anak didiknya, Eva Longoria sebagai agen Dinas Rahasia pemula, dan Kim Basinger sebagai Ibu Negara.

