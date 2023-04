Unggah Foto Diinfus, Isyana Sarasvati Terkena SLE Sejak Akhir Tahun Lalu

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Isyana Sarasvati saat ini tengah dirawat di rumah sakit akibat autoimun. Isyana menjelaskan, belakangan ini ia kerap bolak-balik rumah sakit karena terdiagnosis autoimun, salah satunya Systemic Lupus Erythematosus (SLE).

SLE atau sering juga disebut Lupus merupakan penyakit autoimun yang bisa menyerang berbagai organ maupun darah. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan.

"Intinya akhir tahun lalu aku terdiagnosis autoimun, salah satunya SLE. Nah sekarang lagi flare. Begitu. Hehe. Sudah ditangani dengan sangat baik di sini, feeling so so much better now. Semangat! Yang belum paham autoimun SLE apa boleh ceki2 di internet aja yes," tulisnya dalam unggahan Instagram.

Lebih lanjut, penyanyi yang terkenal lewat lagu 'Tetap Dalam Jiwa' ini mengingatkan bahwa sehat itu mahal. Selain itu, ia juga berpesan supaya jangan kecapekan dan tidak lupa beristirahat.

"Tapi satu sih dari aku. Sehat itu mua mua muahaall guys. Please sayang sayang badan kalian. Kalau emang sudah kecapean jangan diforsir, istirahat sejenak. Tidak apa-apa. Semangat buat kita semua, terima kasih doa-doa baiknya! Daann pastinya minal minul ya guys sekalian, love you," tulisnya lagi.

Autoimun di Kalangan Selebriti

Selain Isyana Sarasvati, penyanyi Selena Gomez juga merupakan penyintas Lupus. Ia didiagnosis terkena Lupus sejak 2014. Bahkan, Lupus yang diderita Selena membuatnya menjalani transplantasi ginjal pada 2017. Ia mendapat donor ginjal dari sahabatnya, Francia Raisa.

Pada awal 2023 lalu, fisik Selena mengalami perubahan akibat mengonsumsi obat penekan imun (kortikosteroid). Kortikosteroid bisa menambah nafsu makan, juga menyebabkan berat badan naik drastis.

