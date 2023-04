Carlo Saba Vokalis Kahitna Meninggal Dunia, Hedi Yunus Tak Kuasa Unggah Wefie dengan Sapaan Penuh Duka

PIKIRAN RAKYAT – Berita duka datang dari dunia musik dalam negeri. Vokalis Kahitna, Carlo Saba, meninggal dunia. Kabar itu disampaikan sejumlah musisi pada Rabu 19 April 2023 malam.

Hedi Yunus, rekannya di kahitna, dalam unggahan di akun Instagram miliknya menuliskan sapaan untuk Carlo Saba.

“LOOOOOOOOOOO,” ujarnya dalam caption foto wefie mereka berdua, Rabu malam.

“Innalillahi wa inna ilayhi rajiuun, my deep condolences kang @hedi_yunus,” ujar Emil Hussein eks Naif.

Kabar duka itu dikonfirmasi rekan Carlo Saba di Kahitna, Yovie Widianto. Dia menyampaikan pesan kepada awak media, Rabu malam, bahwa Carlo Saba yang lahir 5 Januari 1969 meninggal dunia.

“Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un…. Sahabatku Carlo Saba berpulang… kami sekarang berkumpul menuju rumah duka,” ujar Yovie Widianto.

Bersama Carlo Saba adalah musisi sekaligus frontman Kahitana. Ia terlibat dalam menghasilkan beberapa lagu populer di Indonesia, seperti "Cantik" dan "Sampai Nanti".

Bersama Kahitna, Carlo Saba melahirkan sejumlah album di antaranya, Cerita Cinta (1994), Cantik (1995), Sampai Nanti (1998), Permaisuriku (2000), The Best of Kahitna (2002), Cinta Sudah Lewat (2003) dan Soulmate (2006), Lebih Dari Sekedar Cantik (2010), Cerita Cinta: 25 Tahun Kahitna (2011) dan Rahasia Cinta (2016).

Kahitna yang terbentuk pada 1986awalnya terdiri atas 8 orang yaitu Yovie Widianto (keyboard), Dodi Mansyur (gitar), Harry Suhardadi (bas), Yaya Moektio (saksofon), Bambang Teguh (drum), Reza Achman (vokal), Dani Setiawan (vokal), dan Doddy Soib (vokal).