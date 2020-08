Jadwal TV Hari Ini: Trans TV, 9 Agustus 2020

PIKIRAN RAKYAT - Saluran televisi Trans TV pada Minggu 9 Agustus 2020 menyiapkan beberapa acara spesial akhir pekan.

Pada Minggu pagi, Trans TV menyajikan acara petualangan dan liburan seperti Celebrity on Vacation dan My Trip My Adventure.

Pada malamnya, Trans TV menyuguhkan beberapa film yang dapat dinikmati penonton, mulai dari Forbidden Kingdom, Men In Black 3 hingga Indiana Jones and the Temple of Doom.

Jadwal TV Trans TV Hari Ini

04.30: RIKO THE SERIES

05.00: ISLAM ITU INDAH

06.30: INSERT PAGI