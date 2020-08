Sinopsis Film: Exposed

PIKIRAN RAKYAT - Exposed merupakan film tahun 2016 hasil karya sutradara Gee Malik Linton.

Beberapa bintang besar Hollywood ikut bermain di film Exposed ini.

Mulai dari Keanu Reeves (The Matrix, John Wick, Speed) hingga aktris muda berbakat Ana de Armas (No Time to Die, Knives Out, Blade Runner 2042) ikut berperan dalam film Exposed.

Sinopsis Exposed

Dikutip dari IMDB, film Exposed mengisahkan tentang perjuangan Detektif Galban (keanu Reeves) dalam membongkar kasus pembunuhan temannya, Detektif Cullen.

Teman dekatnya di kepolisian itu, ditemukan terbunuh secara misterius di perlintasan kereta api bawah tanah.

Dalam perjalanannya mengupas tuntas kasus pembunuhan tersebut, Detektif Galban menemukan fakta-fakta tak mengenakkan tentang temannya itu.