Ucapkan Hal Manis saat Nia Ramadhani Berulang Tahun, Ardi Bakrie Sukses Buat Netizen Meleleh

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan selebriti Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie tengah hangat dibicarakan netizen di jagat maya.

Bukan tanpa sebab, hal itu dikarenakan ucapan spesial Ardi Bakrie untuk ulang tahun Nia Ramadhani dinilai netizen terlalu manis untuk dilihat. Pada 2023, Nia Ramadhani menginjak usia 33 tahun, tepatnya pada 16 April kemarin.

Ardi Bakrie lantas mencurahkan isi hatinya untuk sang istri yang sudah melewati banyak hari bersamanya, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

“As you blow the candles on your birthday cake, I want to tell you what a wonderful wife you make (Setiap kamu meniup lilin-lilin di atas kue ulang tahunmu, aku selalu ingin mengatakan padamu betapa hebatnya istriku ini),” katanya.

Ardi Bakrie juga mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup satu haripun tanpa Nia Ramadhani di sampingnya.

Ia memimpikan kisah indah tentang kehidupannya dengan Nia Ramadhani dan anak-anak mereka.

“Without you in my life, my heart would have torn apart. With you, I look forward to a wonderful life ahead (Tanpa adanya kamu dalam hidupku, hatiku bakalan tercabik-cabik. Bersamamu, aku menantikan kehidupan yang indah di masa depan),” tuturnya.

