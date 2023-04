Sinopsis Queenmaker, Drama Politik Terbaru yang Diperankan Kim Hee Ae

PIKIRAN RAKYAT - Drama Queenmaker menjadi perhatian pecinta drama Korea Selatan. Queenmaker merupakan tayangan Netflix yang mulai tayang pada Jumat, 14 April 2023.

Drama besutan sutradara My Sassy Girl ini berkisah tentang perempuan yang memperjuangkan keadilan sesuai bidangnya masing-masing.

Sinopsis Queenmaker

Queenmaker berkisah tentang Hwang Do Hee yang diperankan Kim Hee Ae, dia bekerja sebagai manajer umum di tim Strategic Planning di Grup Eunsung.

Hwang Do Hee merupakan sosok yang pandai menangani opini publik. Dia mampu menangani kasus berat yang meresahkan perusahaan, keahliannya itu membuat dia sangat dipercaya oleh atasan dan koleganya.

Baca Juga: Sinopsis Film 1911 Revolution: Aksi Pemberontakan Jackie Chan Melawan Kemiskinan Rakyat China

Suatu hari, Hwang Do Hee ikut serta dalam kampanye Oh Kyung Sook yang diperankan Moon So Ri untuk menjadi wali kota Seoul. Oh Kyung Sook merupakan pengacara yang membela hak asasi manusia dan kerap menentang Grup Eunsung.

Oh Kyung Sook mencalonkan diri sebagai wali kota karena dia ingin memperjuangkan kaum yang lemah. Selama pemilihan, Oh Kyung Sook dan Hwang Do Hee sering berselisih paham karena perbedaan pendapat.

Namun keduanya selalu berusaha berjuang untuk satu sama lain demi tujuan yang sama. Hingga akhirnya, Oh Kyung Sook berhasil menjadi wali kota Seouk.