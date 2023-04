Profil Kang Dong Won, Aktor Sekuel Train to Busan yang Diduga Pacaran dengan Rose BLACKPINK

PIKIRAN RAKYAT – Tersiar kabar Kang Dong Won pacaran dengan Rose BLACKPINK, simak profil sang aktor yang bermain di sekuel film Train to Busan, Peninsula.

Kang Dong Won adalah aktor terkenal asal Korea Selatan yang sudah bermain di banyak film. Salah satunya adalah Peninsula yang dirilis pada 2020 lalu.

Bagi Anda yang familier dengan film Train to Busan pada 2016, film yang dibintangi Dong Won adalah sekuel atau lanjutan kisahnya.

Dong Won lahir pada 18 Januari 1981 di Busan, Korea Selatan. Aktor yang memulai karier sejak tahun 2000-an ini lulus dari Hanyang University jurusan Teknik Mesin. Awal kariernya adalah sebagai model.

Titik balik kariernya dimulai pada 2005 silam saat membintangi Temptation of Wolves. Film adaptasi karya novelis Guiyeoni itu terkenal bahkan sampai ke Jepang.

Kariernya sempat terhenti karena Dong Won mengikuti wajib militer Korea Selatan mulai 2010 hingga 2012 lalu. Ia menjalani latihan dasar selama empat pekan lalu menjadi petugas di Institut Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat di Seoul hingga 2012.

Sekembalinya di dunia akting, ia tampil di film pendek The X lalu dua film panjang Kundo Age of the Rampant dan My Brilliant Life.

