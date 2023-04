Rose BLACKPINK dan Kang Dong Won Dikabarkan Pacaran, YG Entertainment Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT - Agensi Rose BLACKPINK, YG Entertainment akhirnya menanggapi hubungan asmara Rose BLACKPINK dan Kang Dong Won yang kini sudah tersebar di media sosial.

Rose BLACKPINK dan Kang Dong Won baru-baru ini terseret rumor kencan setelah keduanya terlihat dalam foto pertemuan yang diunggah mantan kepala kreatif Burberry, Riccardo Tisci.

Pada 17 April 2023, YG Entertainment menanggapi rumor tersebut dengan menyatakan dengan hati-hati. "Sulit untuk mengonfirmasi fakta terkait kehidupan pribadi artis kami," ujar YG Entertainment dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi.

Sampai tahun lalu, Rose BLACKPINK dan Kang Dong Won merupakan rekan satu label di YG Entertainment, namun sang aktor berpisah dengan agensi pada Desember lalu.

Profil Rose BLACKPINK

Rose adalah penyanyi, penari, dan anggota girl grup K-pop BLACKPINK Korea Selatan. Nama lahirnya adalah Roseanne Park dan dia lahir pada tanggal 11 Februari 1997 di Auckland, Selandia Baru. Rose adalah vokalis utama dan penari utama BLACKPINK

Rose dibesarkan di Australia dan kemudian pindah ke Korea Selatan untuk mengejar karir musiknya. Dia mengikuti audisi untuk YG Entertainment pada tahun 2012 dan terpilih sebagai trainee. Dia berlatih selama empat tahun sebelum memulai debutnya dengan BLACKPINK pada tahun 2016.

Rose dikenal karena vokalnya yang kuat dan penampilan emosionalnya. Dia juga mendapatkan pengikut karena selera mode dan gaya khasnya yang unik. Beberapa lagu terpopuler BLACKPINK yang menampilkan vokal Rose antara lain "Whistle", "Stay", "Playing with Fire", "As If It's Your Last", "DDU-DU DDU-DU", "Kill This Love", dan "How Kamu Suka Itu."