Gitaris The Script, Mark Sheehan Meninggal Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Berita duka datang dari industri musik internasional, personil grup band The Script, Mark Sheehan dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, 14 April 2023 kemarin.

Mark Sheehan meninggal dunia pada usia 46 tahun usai melawan penyakit yang dideritanya. Kabar ini pun telah dikonfirmasi pihak manajemen dengan mengunggah potret Mark Sheehan di akun Instagram @thescriptofficial.

“Much loved husband, father, brother, band mate and friend Mark Sheehan passed away today in hospital after a brief illness. The family and group ask fans to respect their privacy at this tragic time,” tulis akun Instagram @thescriptofficial.

(Suami, ayah, saudara laki-laki, rekan band, dan teman yang sangat dicintai Mark Sheehan meninggal dunia hari ini di rumah sakit setelah sakit. Keluarga dan grup meminta penggemar untuk menghormati privasi mereka di momen yang berduka ini).

Unggahan ini pun langsung mendapatkan ucapan duka dari rekan-rekan sesama artis hingga penggemar mereka.

"Memikirkan kalian semua saat ini. Mark adalah salah satu pria paling baik dan paling berbakat yang bisa kamu temui," udap presenter asal Irlandia, Laura Whitmore.

"Semua orang di industri musik Irlandia dan di seluruh dunia berduka atas kehilangan Anda. RIP Mark, musisi berbakat dari The Script sebagai salah satu grup Irlandia paling ikonik di generasi kita," tulis duo pop Irlandia Jedward.

Sempat Vakum

Tahun lalu, setelah sang gitaris melewatkan tur band di AS, O'Donoghue mengatakan kepada Sunday World bahwa Sheehan telah beristirahat untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya.

