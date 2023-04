Lirik Lagu I Am – IVE Beserta Terjemahan dan Fakta di Baliknya

I Am – IVE

Dareun muneul yeoreo ttara gal pillyoneun eopseo

Neon neoui gillo nan naui gillo, mm…mm

Haru harumada saegi dallajin neukkim

Balge bichi naneun gireul chaja

I'm on my way…ay…ay

Neon geunyang mideumyeon dwae

I'm on my way…ay…ay

Boineun geudaeroya

Neoneun nugungaui dreams come true

Jeil joeun eoneu narui déjà vu

Meomulgopeun eodingaui natseon view

I'll be far away

That's my life is areumdaun galaxy

Be a writer, jangneuroneun fantasy

Naeil naege yeollineun geon big, big stage

So that is who I am

Look at me, look at me, look at me now

Eojerang tto dareun jjarithan na

Duryeoun modeun ge seolleige

I'm in sky high, oh, my God

Sasohan geon da

Adeukaejyeo wa

Look at me now, look at me now

I'm on fire

I'm on my way…ay…ay

Neon geunyang mideumyeon dwae

I'm on my way…ay…ay

Boineun geudaeroya

