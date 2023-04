Buya Hamka Tayang jelang Lebaran 2023, Simak 7 Film Biopik Lain yang Wajib Ditonton

PIKIRAN RAKYAT – Film biopik Buya Hamka akan segera tayang menjelang Lebaran 2023. Pada 20 April 2023 nanti, film garapan Fajar Bustomi ini akan bisa ditonton di bioskop kesayangan Anda.

Ternyata Buya Hamka bukan satu-satunya film biopik, simak 7 film dengan kategori sejenis yang bisa ditonton, dari yang digarapan sineas Indonesia hingga Hollywood.

Rekomendasi 7 film biopik tersebut bisa menjadi pilihan menonton Anda dan keluarga selama momen Lebaran 2023. Pastikan Anda menontonnya melalui laman resmi, jangan yang bajakan.

Rekomendasi 7 film biopik selain Buya Hamka

Baca Juga: Bintangi Film Buya Hamka, Donny Kesuma Mengaku Tak Kesulitan Perankan Sosok Ayah Kulsum

Berikut selengkapnya:

1. Moneyball (2011)

Film yang disutradarai Bennett Miller ini dibintangi Brad Pitt, Jonah Hill, dan Phillip Seymour Hoffman. Kisahnya merupakan adaptasi dari buku Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game karya Michael Lewis.

Ceritanya tentang Billy Beane (Brad Pitt) yang berusaha keras mengumpulkan tim baseballnya. Uniknya ia memiliki cara tersendiri yakni dengan memanfaatkan analisis komputer. Hal itu dilakukan manajer tim Oakland A tersebut karena anggaran yang terbatas.

Baca Juga: 4 Film Indonesia Temani Lebaran 2023, dari Jin dan Jun, Sewu Dino, hingga Buya Hamka

Kisah hidup Soe Hok Gie adalah yang diceritakan dalam film ini. Bintang utamanya tentu saja Nicholas Saputra, namanya sudah mentereng sejak membintangi Ada Apa dengan Cinta? pada tahun 2002 bersama Dian Sastrowardoyo.