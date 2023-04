Link dan Cara Beli Tiket Konser Red Velvet di Indonesia, Lengkap dengan Harganya 

PIKIRAN RAKYAT – Grup idola asal Korea Selatan, Red Velvet akan menggelar konser di Indonesia pada 20 Mei 2023 pukul 14.30 WIB. Konser bertajuk Red Velvet 4th Concert : R to V in JAKARTA itu dibawa oleh Dyandra Global Edutainment sebagai pihak promotor.

“Red Velvet 4th Concert : R to V in JAKARTA. Let's roll out the red carpet for Red Velvet, who will be coming to Jakarta for their first official solo concert in the country! (Mari gelar karpet merah untuk Red Velvet yang akan datang ke Jakarta untuk konser solo resmi pertama mereka di Tanah Air)” kata akun Instagram @dyandraglobal, dikutip pada Kamis, 13 April 2023.

Tiket konser grup naungan SM Entertainment itu nantinya bisa dibeli pada 15 April 2023, pukul 14.00 WIB.

“Untuk mencegah pencurian data, mohon jangan bagikan e-vouchermu di media sosial. Kami tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk masalah yang disebabkan oleh kelalaian pembeli,” ujarnya @dyandraglobal.

Baca Juga: Jokowi Heran RUU Perampasan Aset Tak Jua Selesai: Terbitkan Surpres Secepatnya, Penting Sekali Ini

Lantas, bagaimana cara membeli tiket konser grup idola yang terdiri dari Irene, Wendy, Seulgi, Joy, dan Yeri tersebut? Berikut langkah mudahnya, sebagaimana yang telah dirangkum oleh Pikiran-Rakyat.com;

1. Kunjungi https://rtovinjakarta.com/,

2. Klik menu “Buy Tickets”,

3. Setelah itu, calon pembeli akan diberi tahu soal estimasi waktu tunggu atau jumlah antrian untuk masuk ke halaman pembelian tiket (halaman web jangan di-refresh agar tidak mengantre ulang),

4. Setelah berhasil masuk ke halaman pembelian tiket, pilih kategori dan jumlah tiket yang diinginkan,