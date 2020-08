BTS Segera Rilis Break The Silence, Film Dokumenter Kisah di Balik Layar Tur Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Boyband K-pop Bangtan Sonyeondan alias BTS akan kembali melebarkan syapnya lewat film Break The Silence: The Movie.

Agensi BTS secara resmi mengunmumkan BTS akan merilis film keempat mereka Break The Silence: The Movie dengan pemutaran terbatas mulai 10 September 2020.

Big Hit Entertaiment juga meluncurkan poster untuk film BTS Break The Silence: The Movie yang terdiri dari, RM, Jin, Suga J-Hoper, Jimin, V, dan Jungkook.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Variety, dalam poster tersebut, tertera informasi soal penayangan ulang film ketiga BTS berjudul Bring The Soul: The Movie.

Break The Silence: The Movie akan menampilkan cuplikan dari tur dunia Love Yourself: Speak Yourself BTS yang terjual habis di seluruh dunia. Ketujuh member akan menampilkan proses di balik layar panggung tur di setiap negara.

Menurut Big Hit, film Break The Silence: The Movie akan menghadirkan ketujuh pesona member BTS di balik panggung dengan membuka pemikiran dan perasaan pribadi yang belum diungkapkan.

