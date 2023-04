Taeyang BIGBANG Dikonfirmasi Akan Berkolaborasi dengan Lisa BLACKPINK

PIKIRAN RAKYAT - Taeyang BIGBANG dan Lisa BLACKPINK dikonfirmasi akan berkolaborasi untuk album terbaru milik Taeyang yang rencananya akan dirilis April 2023 ini, hal tersebut dilaporkan oleh media lokal Osen, pada Rabu, 12 April 2023 waktu Korea Selatan.

Agensi Taeyang BIGBANG, The Black Label yang merupakan anak perusahaan YG Entertainment, agensi tempat BLACKPINK berafiliasi mengkonfirmasi kabar tersebut.

Menurut kedua agensi tersebut, seperti dilaporkan The Korea Herald, Lisa BLACKPINK akan tampil dalam video musik Taeyang BIGBANG. Rencananya, Taeyang akan merilis mini album solonya berjudul Down to Earth pada 25 April 2023.

Baca Juga: Profil Jung Chae Yul, Aktris dan Model Korea Selatan yang Tewas Misterius di Rumah

Profil Lisa BLACKPINK

Lisa Manoban, juga dikenal secara mononim sebagai Lisa, adalah seorang rapper, penyanyi, dan penari Thailand yang paling dikenal sebagai anggota grup vokal wanita Korea Selatan BLACKPINK. Ia lahir pada tanggal 27 Maret 1997, di Bangkok, Thailand. Lisa ditemukan oleh YG Entertainment pada tahun 2010 saat dia berpartisipasi dalam kompetisi menari di Thailand.

Lisa secara resmi memulai debutnya sebagai anggota BLACKPINK pada 8 Agustus 2016, dengan album single mereka Square One, yang menyertakan lagu hit "Whistle" dan "Boombayah". Sejak itu, dia mendapatkan pengakuan global atas keterampilan rapnya yang kuat, penampilan panggung yang menawan, dan selera mode yang unik.

Selain aktivitasnya dengan BLACKPINK, Lisa juga bekerja sebagai artis solo, berkolaborasi dengan artis seperti DJ Snake, dan merilis single debut solonya sendiri "Lalisa" pada tahun 2021.

Lisa telah menerima banyak penghargaan dan penghargaan sepanjang karirnya, termasuk dinobatkan sebagai idola K-pop yang paling banyak diikuti di Instagram, dengan lebih dari 58 juta pengikut per April 2023. Popularitas dan pengaruhnya juga telah menghasilkan berbagai dukungan merek dan kemitraan, termasuk dengan Celine, BVLGARI, dan MAC Cosmetics.