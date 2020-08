Sinopsis Film Korea: The Prison

PIKIRAN RAKYAT - The Prison, merupakan sebuah film asal Korea Selatan yang disutradari dan ditulis oleh Hyeon Na.

Dirilis pada 2017 lalu, The Prison diperankan oleh beberapa bintang terbana Korea Selatan.

Akotr senior Korea Selatan Han Suk Kyu (Romantic Doctor, Teacher Kim, Forbidden Dream) hingga artis muda berbakat Shin Sung Rok (Vagabond, Perfume, The Last Empress) ikut bermain dalam film The Prison.

Sinopsis The Prison

Dikutip dari Asian Movie, The Prison mengisahkan seorang mantan detektif bernama Song Yoo-geon (Kim Rae-won), yang dijebloskan ke penjara atas tuduhan korupsi dan kekasarannya dalam bertugas.

Karena kebiasannya dalam bekerja sebagai polisi, Song Yoo-geon lantas berseteru dengan rekan satu selnya di penjara.

Pada awalnya, Yoo-geon selalu bisa melindungi dirinya sendiri, sampai akhirnya bertemu dengan Ik-ho (hans Seok-Kyu).