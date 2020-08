Sinopsis Film: Ghost in the Shell

PIKIRAN RAKYAT - Ghost in the Shell merupakan film yang dirilis pada tahun 2017 lalu.

Ghost in The Shell merupakan karya besutan sutradara Rupert Sanders.

Film ini diangkat dari komik Jepang berjudul sama, The Ghost in the Shell karya Shirow Masamune.

Film berdurai 107 menit ini diperankan oleh salah satu aktris ternama Hollywood, Scarlett Johansson, yang dikenal lewat aktingnya di film Her (2013), Lost in Translation (2003), hingga film waralaba The Avengers (2012).

Sinopsis Ghost in the Shell

Dikutip dari IMDB, lilm dengan genre sci-fi ini menceritakan kondisi dunia jauh di masa depan.

Pada masa depan itu, manusia sudah mampu hidup dengan organ tubuh berupa mesin. Robot juga hidup berdampingan dengan manusia.