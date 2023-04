3 Lagu Barat Pembela Palestina, Ada Karya Maher Zain hingga We Will Not Go Down

PIKIRAN RAKYAT – Berikut daftar lagu barat yang memotret ketidakadilan bagi warga Palestina, salah satunya yang dinyanyikan Maher Zain. Ternyata ada pula lagu lain yang memiliki semangat yang sama.

Di antara lagu pembela Palestina tersebut adalah We Will Not Go Down yang dipopulerkan Michael Heart. Kita bisa meresapi setiap lirik lagu tersebut untuk mendapatkan banyak pelajaran di baliknya.

Adapun mengenai kabar Palestina terkini, diketahui tentara zionis Israel membatasi kegiatan beribadah umat Islam dan Kristen Ortodoks di Yerusalem timur. Padahal kawasan itu menjadi tempat Masjid Al-Aqsa salah satu tempat suci umat Islam, juga tempat dikuburkannya Bunda Maria.

3 lagu barat pembela Palestina

Simak selengkapnya:

Sami Yusuf adalah penyanyi berkebangsaan Inggris yang lahir di Iran pada 21 Juli 1980. Yusuf mulai meniti karier di dunia musim pada 2003 lalu. Album debutnya berjudul Mu’allim dan dirilis pada tahun tersebut.

Adapun lagu Forever Palestine dirilis pada 2009 melalui album Without You. Lagu itu menjadi satu di antara 11 lagu yang dirilis. Di antaranya Asma Allah, He Is There, A Thousand Times, Salutation, dan banyak lagi, dilansir dari laman AZ Lyrics.

Children of Palestine are fighting for their lives

They say to their parents we know that Palestine is our right

They to say to their parents we’ll fight for what is right

They say not to worry God is on our side

They say we’ll die for Palestine

Palestine, Forever Palestine