Sinopsis Film The Pope's Exorcist: Russell Crowe Bertaruh Nyawa dengan Iblis Jahat

PIKIRAN RAKYAT - Pencinta film horor kembali disuguhkan dengan salah satu mahakarya sutradara Julius Avery yang sebelumnya menyutradarai film film horror Overlord.

Film berjudul The Pope's Exorcist jadi salah satu tontonan wajib di bulan ini karena kisahnya yang diadaptasi dari kisah nyata.

Film ini terinspirasi dari kasus nyata yang dihadapi oleh Pastor Gabriele Amorth, kepala pengusiran setan di Vatikan.

Pastor Gabriele Amorth menulis dua buku yang berjudul 'An Exorcist Tells His Story' dan 'An Exorcist: More Stories'.

Kedua buku tersebut menjadi sumber inspirasi utama dalam pembuatan alur film The Pope's Exorcist ini.

The Pope's Exorcist dibintangi aktor kawakan Russell Crowe yang memerankan tokoh Gabriele Amorth, seorang pastor ahli pengusiran setan dari Vatikan.

Dalam film ini, Gabriele Amorth yang diperankan oleh Russell Crowe menyelidiki kasus seorang anak laki-laki yang kesurupan menakutkan.

Selain Russell Crowe yang menjadi Pastor Gabriele Amorth bintang utama film ini ada beberapa aktor dan aktris lainnya.