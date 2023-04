Son Ho Jun dan Jang Nara Reuni di Drama Baru 'Happy End', Jadi Sepasang Suami Istri Penuh Ambisi

PIKIRAN RAKYAT - Pemain drama 'Go Back Couple', Son Ho Jun dan Jang Nara akan reuni dalam drama baru pertama kalinya setelah enam tahun.

Starnews melaporkan pada 7 April 2023 bahwa Son Ho Jun akan membintangi drama baru Happy End. Sebelumnya, Jang Nara juga telah menerima tawaran casting dan sedang menijau tawaran tersebut pada Januari lalu.

"Aktor Son Ho Jun, dan Jang Nara dikonfirmasi membintangi 'Happy End; dan akan berakting bersama sebagai pasangan suami istri," ujar perwakilan TV Chosun.

Happy End bercerita mengenai seorang perempuan bernama Seo Jae Won yang diperankan oleh Jang Nara, terobsesi dan mengejar kesuksesan karena memiliki masa kecil yang suram. Ia pun mencoba melarikan diri dari keinginan dan obsesinya yang tidak sehat.

Selaku CEO furnitur rumah, Seo Jae Won bekerja tanpa henti untuk memenuhi keinginannya yang tak ada habisnya. Son Ho Jun yang akan berperan sebagai suami Seo Jae Won terhanyut dalam hasrat yang kuat.

Happy End akan tayang pada paruh kedua tahun 2023.

Chemistry di Go Back Couple

Son Ho Jun dan Jang Nara sebelumnya pernah membintangi drama Go Back Couple yang tayang pada tahun 2017 lalu.

Son Ho Jun, berperan sebagai Choi Ban-do suami yang bekerja keras demi menafkahi sang istri Ma Jin Joo yang diperankan oleh Jang Nara dan anak laki-lakinya.