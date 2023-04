Lee Je Hoon dan Yoo Hae Jin Adu Akting di Film Miral Hazard, Mulai Syuting April 2023

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Korea Selatan, Lee Je Hoon bakal adu peran bersama aktor senior Korea Selatan Yoo Hae Jin untuk pertama kalinya dalam film baru 'Moral Hazard'

Pada 7 April 2023, tim produksi Moral Hazard mengumumkan pemeran dari film yang bakal dirilis pada tahun 2024 ini. Mereka mengkonfirmasi Lee Je Hoon dan Yoo Hae Jin akan berperan dalam filmnya.

Film ini mengisahkan tentang perusahaan Soju yang terkenal sedang menghadapi kehancuran dan perusahaan investasi global yang ingin mengambil keuntungan.

Yoo Hae Jin akan berperan sebagai Pyo Jong Rok, seorang direktur keuangan perusahaan Soju. Sedangkan Lee Je Hoon akan berperan sebagai Choi In Bum, eksekutif perusahaan global.

Moral Hazard dijadwalkan mulai syuting pada bulan April 2023.

Profil Lee Je Hoon

Lee Je Hoon merupakan aktor Korea Selatan yang lahir pada 4 Juli 1984. Ia memulai karier di bidang entertaiment dalam film indie, kemudian tampil pada film The Front Line (2011), Architecture 101 (2012), dan My Paparotti (2013), serta seri televisi seperti Fashion King (2012), Secret Door (2014), Signal (2016), Tomorrow, with You (2017), Where Stars Land (2018), Taxi Driver (2021), dan Move to Heaven (2021).

Pria yang lahir di Seoul ini pernah kuliah dengan jurusan bioteknologi Universitas Korea selama tiga semester sebelum akhirnya memutuskan pindah ke jurusan seni peran di Universitas Seni Korea dan fokus mengejar karier beraktingnya.

